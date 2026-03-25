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Condos à vendre en Khan Russey Keo, Cambodge

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7 propriétés total trouvé
Condo 1 chambre dans Sangkat Tuol Sangkae 2, Cambodge
Condo 1 chambre
Sangkat Tuol Sangkae 2, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 32 m²
Sol 14
Découvrez le mélange parfait de style, de sécurité et de confort avec cette chambre unique, …
$64,000
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Condo 2 chambres dans Sangkat Russey Keo, Cambodge
Condo 2 chambres
Sangkat Russey Keo, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Situé à Khan Russey Keo , ce spacieux appartement de deux chambres offre une superficie tota…
$150,000
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Condo 1 chambre dans Sangkat Tuol Sangkae 2, Cambodge
Condo 1 chambre
Sangkat Tuol Sangkae 2, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 32 m²
Sol 6
🏢 PARK TERRE CONDO TK – Moderne 1 chambre 💰 À vendre: 58 000 $ 🔥 Aussi à louer : 350 $/mois …
$58,000
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AuraAura
Condo 2 chambres dans Sangkat Tuol Sangkae 2, Cambodge
Condo 2 chambres
Sangkat Tuol Sangkae 2, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 55 m²
Sol 5
Faites l'expérience du mélange parfait de style, de sécurité et de confort avec ce deux cham…
$94,000
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Condo 2 chambres dans Sangkat Tuol Sangkae 2, Cambodge
Condo 2 chambres
Sangkat Tuol Sangkae 2, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 55 m²
Sol 7
Faites l'expérience du mélange parfait de style, de sécurité et de confort avec ce deux cham…
$88,000
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Condo 2 chambres dans Sangkat Tuol Sangkae 2, Cambodge
Condo 2 chambres
Sangkat Tuol Sangkae 2, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 55 m²
Sol 5
🔥 Vente urgente à Park Land Condo Des savoirs traditionnels ! Drop Seulement 25 000 $ peuven…
$92,000
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Nils OttNils Ott
Condo 1 chambre dans Sangkat Tuol Sangkae 2, Cambodge
Condo 1 chambre
Sangkat Tuol Sangkae 2, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 32 m²
Sol 18
Chip Mong🔥 ‼️‼️ À VENDRE $53,000 🔥 - Une chambre - Mobilier complet - Etage Niveau 18 - Stra…
$53,000
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