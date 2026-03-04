Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Loyer mensuel de Maisons en Prampi Makara, Cambodge

1 propriété total trouvé
Maison 2 chambres dans Sangkat Orussey Ti Pir, Cambodge
Maison 2 chambres
Sangkat Orussey Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Sol 2
Cet appartement duplex de 2 chambres, situé dans le quartier animé 7 Makara de Daun Penh, of…
$650
par mois
