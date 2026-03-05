Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Villas à vendre en Khan Kamboul, Cambodge

2 propriétés total trouvé
Villa 8 chambres dans Khan Kamboul, Cambodge
Villa 8 chambres
Khan Kamboul, Cambodge
Nombre de pièces 8
Chambres 8
Nombre de salles de bains 8
Surface 564 m²
Sol 3
Découvrez le pinacle de la vie urbaine sophistiquée dans cette vaste villa autonome de trois…
$1,10M
Villa 4 chambres dans Sangkat Snao, Cambodge
Villa 4 chambres
Sangkat Snao, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 320 m²
Sol 2
Cette villa est située à Borey KP Mondany Project 20, à environ 5 minutes de la station d'es…
$115,000
