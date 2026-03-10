Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Condos à vendre en Khan Chroy Changvar, Cambodge

Condo 2 chambres dans Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Condo 2 chambres
Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 86 m²
Sol 8
Découvrez une occasion exceptionnelle d'investissement à Chroy Changvar, l'un des quartiers …
$309,265
Condo 1 chambre dans Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Condo 1 chambre
Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
Sol 20
Un condo d'une chambre entièrement meublé au 20ème étage du Vincent Condo à Chroy Changvar e…
$62,000
Condo 2 chambres dans Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Condo 2 chambres
Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
Sol 11
Situé à Sangkat Chrouy Changva, ce condominium moderne de 2 chambres offre un confortable es…
$140,000
Condo 1 chambre dans Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Condo 1 chambre
Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Sol 15
Cette copropriété de 64 m2 à Khan Chroy Chongvar offre un espace de vie confortable et moder…
$85,000
Condo 3 chambres dans Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Condo 3 chambres
Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 92 m²
Sol 13
Situé au cœur de Chroy Changvar, ces condominiums de 3 chambres (type 3X) offrent un mélange…
$371,327
Condo 3 chambres dans Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Condo 3 chambres
Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 123 m²
Sol 7
Situé au cœur de Chroy Changvar, ces condominiums de 3 chambres (type 3A) offrent un mélange…
$448,360
