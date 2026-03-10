Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Condos à vendre en Khan Chbar Ampov, Cambodge

5 propriétés total trouvé
Condo 2 chambres dans Khan Chbar Ampov, Cambodge
Condo 2 chambres
Khan Chbar Ampov, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 74 m²
Sol 26
Superbe condo de luxe 2 chambres avec vue sur la rivière au cœur de la capitale Koh Pich. L'…
$153,318
Laisser une demande
Condo 1 chambre dans Khan Chbar Ampov, Cambodge
Condo 1 chambre
Khan Chbar Ampov, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 25 m²
Ce studio condo entièrement équipé à Koh Norea, Phnom Penh est offert à la vente à $65,000, …
$59,000
Laisser une demande
Condo dans Khan Chbar Ampov, Cambodge
Condo
Khan Chbar Ampov, Cambodge
Sol 10
Sécurisez un actif premium à Phnom Penh, le plus prestigieux "Satellite City" avec ce condo …
$72,000
Laisser une demande
Condo 2 chambres dans Khan Chbar Ampov, Cambodge
Condo 2 chambres
Khan Chbar Ampov, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 67 m²
Sol 26
Vivez la vie moderne au bord de la rivière avec cette élégante unité à Vue Aston, l'un des d…
$175,000
Laisser une demande
Condo 1 chambre dans Khan Chbar Ampov, Cambodge
Condo 1 chambre
Khan Chbar Ampov, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Sol 18
Ce studio sophistiqué offre une vie urbaine haut de gamme avec une vue dégagée sur la rivièr…
$75,000
Laisser une demande
