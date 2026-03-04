Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Cambodge
  3. Khan Chamkar Mon
  4. Résidentiel
  5. Villa

Villas à vendre en Khan Chamkar Mon, Cambodge

2 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Villa 4 chambres
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 268 m²
Sol 2
Située dans la prestigieuse et sécurisée Bassac Garden City, cette charmante villa offre une…
$989,000
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Villa 5 chambres
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 211 m²
Sol 2
Cette propriété exceptionnelle est stratégiquement située dans le prestigieux quartier de Kh…
$1,06M
Laisser une demande
