Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Cambodge
  3. Khan Chamkar Mon
  4. Résidentiel
  5. Studio

Studios à vendre en Khan Chamkar Mon, Cambodge

2 propriétés total trouvé
Studio 1 chambre dans Sangkat Boeng Trabaek, Cambodge
Studio 1 chambre
Sangkat Boeng Trabaek, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 28 m²
Sol 19
Situé juste à côté de Aeon Mall 1, ce superbe condo studio de The Penthouse Residence offre …
$99,990
Laisser une demande
Studio 1 chambre dans Sangkat Boeng Trabaek, Cambodge
Studio 1 chambre
Sangkat Boeng Trabaek, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 28 m²
Sol 15
Situé juste à côté de Aeon Mall 1, ce superbe condo studio de The Penthouse Residence offre …
$89,990
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller