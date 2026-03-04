Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Cambodge
  3. Khan Boeng Keng Kang
  4. Résidentiel
  5. Villa

Villas à vendre en Khan Boeng Keng Kang, Cambodge

2 propriétés total trouvé
Villa 12 chambres dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Villa 12 chambres
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 12
Chambres 12
Nombre de salles de bains 15
Surface 570 m²
Sol 2
Niché dans le prestigieux quartier de Boeung Keng Kang 1, cette vaste villa s'étend sur 570m…
$4,56M
Laisser une demande
Villa dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Villa
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Surface 648 m²
Ce terrain de premier plan est stratégiquement situé au cœur du quartier le plus prestigieux…
$5,51M
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller