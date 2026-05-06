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Penthouses à vendre en Municipalité de Varna, Bulgarie

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Penthouse 4 chambres dans Varna, Bulgarie
Penthouse 4 chambres
Varna, Bulgarie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 143 m²
Description de l'objet: A vendre est une maison clé en main dans un complexe moderne, fermé …
$281,522
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Agence
Nils Ott Real Estates
Langues
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Caractéristiques des propriétés en Municipalité de Varna, Bulgarie

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