  1. Realting.com
  2. Bulgarie
  3. Ravda
  4. Complexe résidentiel Novyj proekt zilogo kompleksa 300 metrah ot pescanogo plaza Ravdy

Complexe résidentiel Novyj proekt zilogo kompleksa 300 metrah ot pescanogo plaza Ravdy

Ravda, Bulgarie
depuis
$87,932
;
10
Laisser une demande
Voir les contacts
ID: 30632
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 03/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Bulgarie
  • État
    Oblast de Bourgas
  • Région
    Municipalité de Nessebar
  • Village
    Ravda

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    6

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine

En plus

  • Dépistage en ligne
  • Transaction à distance

Localisation sur la carte

Ravda, Bulgarie
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Sveti Vlas, Bulgarie
depuis
$113,087
Appart-hôtel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Byala, Bulgarie
depuis
$57,899
Complexe résidentiel Novyj ziloj kompleks u mora Ravda
Ravda, Bulgarie
Prix ​​sur demande
Appart-hôtel Premium klass na pobereze Bolgarii
Sveti Vlas, Bulgarie
depuis
$127,729
Immeuble ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Nessebar, Bulgarie
depuis
$111,387
Vous regardez
Complexe résidentiel Novyj proekt zilogo kompleksa 300 metrah ot pescanogo plaza Ravdy
Ravda, Bulgarie
depuis
$87,932
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande Voir les contacts
Autres complexes
Complexe résidentiel Novyj ziloj kompleks u mora Ravda
Complexe résidentiel Novyj ziloj kompleks u mora Ravda
Complexe résidentiel Novyj ziloj kompleks u mora Ravda
Complexe résidentiel Novyj ziloj kompleks u mora Ravda
Complexe résidentiel Novyj ziloj kompleks u mora Ravda
Afficher tout Complexe résidentiel Novyj ziloj kompleks u mora Ravda
Complexe résidentiel Novyj ziloj kompleks u mora Ravda
Ravda, Bulgarie
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 5
Agence
Зарубежная недвижимость
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Зарубежная недвижимость
Langues
English, Русский
Immeuble ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Immeuble ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Immeuble ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Immeuble ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Immeuble ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Afficher tout Immeuble ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Immeuble ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Nessebar, Bulgarie
depuis
$111,387
L'année de construction 2026
🌊 Succèdez votre appartement d'achat à 400 mètres de l'endroit à Nessebre!🔹 ♪ Prête à la maison🔹 Pas de frais de service !🔹 Idéal dla la summerego detíha, PMG ou quais à Arendu🔹 Quartier🔹 Shares: une harpe ou une terrasse de 11,4 m2!🔹 Prix à partir de 95 590 €💎 En complexe:✅ Spornыe 2 et 3-k…
Agence
Invest Cafe
Laisser une demande
Appart-hôtel Premium klass na pobereze Bolgarii
Appart-hôtel Premium klass na pobereze Bolgarii
Appart-hôtel Premium klass na pobereze Bolgarii
Appart-hôtel Premium klass na pobereze Bolgarii
Sveti Vlas, Bulgarie
depuis
$127,729
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 5
Surface 39–62 m²
3 objets immobiliers 3
La vie de luxe sur la côtePrêt pour la saison estivale de 2027!Superbes studios spacieux, appartements de 1 et 2 chambres, et penthousesQui ne veut pas profiter d'une vie estivale inoubliable sur la plage?Des couchers de soleil fascinants, des intérieurs bien équipés et le magnifique territo…
Agence
Invest Cafe
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
Quelles sont les meilleures villes où vivre en Bulgarie ?
19.08.2024
Quelles sont les meilleures villes où vivre en Bulgarie ?
Afficher toutes les publications