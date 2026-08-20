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Loyer mensuel de locaux industriels en Xhafzotaj, Albanie

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1 propriété total trouvé
Fabrication 110 m² dans Rreth, Albanie
Fabrication 110 m²
Rreth, Albanie
Surface 110 m²
Un entrepôt moderne et fonctionnel est offert à la location, situé dans un secteur hautement…
$410
par mois
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Agence
AFS Real Estate Management
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