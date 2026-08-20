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Loyer mensuel de immobiliers en Xhafzotaj, Albanie

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4 propriétés total trouvé
Maison 3 chambres dans Sallmonaj, Albanie
Maison 3 chambres
Sallmonaj, Albanie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
Nombre d'étages 2
La villa est située dans un quartier calme de Shijak près de l'intersection à 4 voies. C'est…
$752
par mois
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Fabrication 110 m² dans Rreth, Albanie
Fabrication 110 m²
Rreth, Albanie
Surface 110 m²
Un entrepôt moderne et fonctionnel est offert à la location, situé dans un secteur hautement…
$410
par mois
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Propriété commerciale 250 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Propriété commerciale 250 m²
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de salles de bains 1
Surface 250 m²
Sol 2
Les locaux sont situés au deuxième étage par la route principale sur l'autoroute Tirana-Durr…
$1 397
par mois
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Atterrir dans Sallmonaj, Albanie
Atterrir
Sallmonaj, Albanie
Surface 10 000 m²
Le terrain est situé sur le bord de la route principale de l'autoroute Durres - Tirana en fa…
$11 538
par mois
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