  2. Albanie
  3. Xhafzotaj
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Xhafzotaj, Albanie

1 propriété total trouvé
Maison 4 chambres dans Koxhas, Albanie
Maison 4 chambres
Koxhas, Albanie
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 240 m²
Nombre d'étages 3
La villa est située à Koxhas, le long de la route principale Shijak-Sukth, à seulement 500 m…
$236,290
Agence
AFS Real Estate Management
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
