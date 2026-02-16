Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Vore
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Vore, Albanie

2 propriétés total trouvé
Maison 2 chambres dans Marqinet 1, Albanie
Maison 2 chambres
Marqinet 1, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 130 m²
Nombre d'étages 1
La maison d'un étage est située dans la région de Vrrine, qui a accès à l'autoroute Tirana-D…
$437,137
Agence
AFS Real Estate Management
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Appartement 1 chambre dans Marqinet 2, Albanie
Appartement 1 chambre
Marqinet 2, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 55 m²
Sol 5/5
L'appartement est situé au 5ème étage d'un immeuble de 5 étages près du stade "Niko Dovana" …
$76,794
