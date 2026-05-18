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Restaurants à vendre en Préfecture de Vlorë, Albanie

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Vlora
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8 propriétés total trouvé
Restaurant de luxe à vendre à Vlore Albanie dans District de Vlora, Albanie
Restaurant de luxe à vendre à Vlore Albanie
District de Vlora, Albanie
Surface 588 m²
Restaurant à vendre à Vlorë, Riviera albanaise. « Ne ratez pas cette occasion unique de deve…
$1,75M
T.V.A.
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Albania Property Group
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Restaurant 151 m² dans District de Vlora, Albanie
Restaurant 151 m²
District de Vlora, Albanie
Surface 151 m²
Le café-bar est situé au cœur de Vlora, sur le boulevard de la ville. Le bar est populaire c…
$261,827
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Restaurant 480 m² dans Gjashte, Albanie
Restaurant 480 m²
Gjashte, Albanie
Surface 480 m²
$1,66M
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Restaurant 188 m² dans District de Vlora, Albanie
Restaurant 188 m²
District de Vlora, Albanie
Surface 188 m²
Vlora Marina, une destination remarquable en Albanie, offre une occasion exclusive d'investi…
$1,61M
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Restaurant 130 m² dans District de Vlora, Albanie
Restaurant 130 m²
District de Vlora, Albanie
Surface 130 m²
Unité commerciale 130 m2 située au rez-de-chaussée d'un bâtiment nouvellement achevé sur la …
$457,608
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Restaurant 182 m² dans District de Vlora, Albanie
Restaurant 182 m²
District de Vlora, Albanie
Surface 182 m²
A vendre ! Restaurant sur lungomare ! Le restaurant est situé sur la première côte dans le p…
$1,72M
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Restaurant 240 m² dans District de Vlora, Albanie
Restaurant 240 m²
District de Vlora, Albanie
Surface 240 m²
POSSIBILITÉ ! Unité de service à vendre située dans l'une des zones les plus demandées de Vl…
$495,349
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Restaurant 71 m² dans District de Vlora, Albanie
Restaurant 71 m²
District de Vlora, Albanie
Surface 71 m²
Bar à vendre Squelette PORT! L'emplacement du bar près du port principal de Vlera est entièr…
$412,791
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