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Loyer mensuel d'un bien un appartement mitoyen en District de Vlora, Albanie

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Orikum
20
Qender Vlore
7
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1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans District de Vlora, Albanie
Appartement 2 chambres
District de Vlora, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 123 m²
Sol 5/5
Appartement2+1 à louer! L'appartement est organisé en: Salon Cuisine Deux chambres Toilettes…
$582
par mois
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Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
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Types de propriétés en District de Vlora

penthouses
studios

Caractéristiques des propriétés en District de Vlora, Albanie

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
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