Loyer mensuel de villas en Tirana, Albanie

2 propriétés total trouvé
For Rent: Villa in Sauk, Tirana dans Tirana, Albanie
For Rent: Villa in Sauk, Tirana
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 230 m²
For Rent: Villa in Sauk, Tirana 📍 Location: Sauk 🏠 Type: Individual Villa (5+1+3) 🚗 Priva…
Prix ​​sur demande
villa de 3 chambres dans Farke e Vogel, Albanie
villa de 3 chambres
Farke e Vogel, Albanie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
A seulement 150 mètres de la nouvelle zone piétonne du lac Farka, cette villa est située dan…
$3,502
par mois
