  2. Albanie
  3. Tirana
  4. Location longue durée
  5. Villa

Loyer mensuel de villas en Tirana, Albanie

9 propriétés total trouvé
Villa de 6 chambres dans Tirana, Albanie
Villa de 6 chambres
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 2
Surface 150 m²
Sol 2/2
In one of the most sought-after areas for business and residence at the Olympic Park and the…
$3,261
par mois
Laisser une demande
villa de 5 chambres dans Tirana, Albanie
villa de 5 chambres
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 310 m²
Sol 2/2
Two-story villa for rent near Mangalem Organized on two floors First floor: living room and…
$1,747
par mois
Laisser une demande
villa de 3 chambres dans Tirana, Albanie
villa de 3 chambres
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 276 m²
Sol 3/3
The villa is located in a quiet area near the Halili Complex. The villa is a three-storey bu…
$2,912
par mois
Laisser une demande
villa de 3 chambres dans Tirana, Albanie
villa de 3 chambres
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 170 m²
Sol 3/3
Apartment 3+1+2 with veranda for rent On the 3rd floor of a villa, in a very quiet area and …
$967
par mois
Laisser une demande
For Rent: Villa in Sauk, Tirana dans Tirana, Albanie
For Rent: Villa in Sauk, Tirana
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 230 m²
For Rent: Villa in Sauk, Tirana 📍 Location: Sauk 🏠 Type: Individual Villa (5+1+3) 🚗 Priva…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Tirana, Albanie
Villa 4 chambres
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 350 m²
Sol 3/3
Villa for rent in Selite - Yard area: 300 m2 - Construction area: 350 m2 - 3-story structure…
$2,329
par mois
Laisser une demande
villa de 3 chambres dans Tirana, Albanie
villa de 3 chambres
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 244 m²
Sol 3/3
This villa is offered for rent in a well-known area with villas and very family friendly. Th…
$1,747
par mois
Laisser une demande
Villa 9 chambres dans Tirana, Albanie
Villa 9 chambres
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 18
Chambres 9
Nombre de salles de bains 3
Surface 450 m²
Nombre d'étages 3
The villa is located on the edge of the road on Durres Road, making it very favorable for va…
$5,241
par mois
Laisser une demande
Villa 8 chambres dans Tirana, Albanie
Villa 8 chambres
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 10
Chambres 8
Nombre de salles de bains 4
Surface 360 m²
Sol 2/2
We offer private villas for rent near the American embassy, on Elbasan Street. The building …
$10,482
par mois
Laisser une demande
