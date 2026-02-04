Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Préfecture de Tirana
  4. Résidentiel
  5. Studio
  6. Piscine

Piscine Studios à vendre en Préfecture de Tirana, Albanie

Tirana
3
Tirana
8
Bashkia Kavaje
15
Kamez Municipality
3
Montrer plus
1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Golem, Albanie
Studio 1 chambre
Golem, Albanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 56 m²
Sol 1/7
A117 — Appartement de studio à la résidence DragotiUn studio confortable avec une superficie…
$84,325
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Century 21 Eon
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Préfecture de Tirana, Albanie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller