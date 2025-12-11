Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Studios à vendre en Kamez Municipality, Albanie

3 propriétés total trouvé
Studio 1 chambre dans Kamez Municipality, Albanie
Studio 1 chambre
Kamez Municipality, Albanie
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
$62,608
Agence
Lux-Albania Home
Langues
English, Русский, Italiano
Studio 1 chambre dans Kamez Municipality, Albanie
Studio 1 chambre
Kamez Municipality, Albanie
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
$64,363
Agence
Lux-Albania Home
Langues
English, Русский, Italiano
Studio 1 chambre dans Kamez Municipality, Albanie
Studio 1 chambre
Kamez Municipality, Albanie
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
$58,512
Agence
Lux-Albania Home
Langues
English, Русский, Italiano
Caractéristiques des propriétés en Kamez Municipality, Albanie

