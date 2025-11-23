Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Albanie
  3. Préfecture de Tirana
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Terrasse

Appartements avec terrasse à vendre en Préfecture de Tirana, Albanie

Tirana
288
Tirana
385
Bashkia Kavaje
273
Kamez Municipality
72
1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Golem, Albanie
Appartement 1 chambre
Golem, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 61 m²
Nombre d'étages 3
For sale 1+1 apartment with a with terrace 73 sq.m in the Golem area only 100 meters from th…
$174,814
