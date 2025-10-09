Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements à vendre en Dajt, Albanie

Appartement 2 chambres dans Linze, Albanie
Appartement 2 chambres
Linze, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 53 m²
Sol 8/8
1+1 typology apartment for sale in Shkoza at Forest Rezidence, a complex on the outskirts of…
$87,353
Appartement 2 chambres dans Tirana, Albanie
Appartement 2 chambres
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 85 m²
Sol 7/7
Apartment 2+1+2 in Fresk, Muhamet Deliu Street. The apartment is located on the 7th floor of…
$157,236
Appartement 2 chambres dans Tirana, Albanie
Appartement 2 chambres
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 95 m²
Sol 3/7
At the entrance of the Fresku area, we are selling a 2+1 apartment!
$170,047
Appartement 1 chambre dans Tirana, Albanie
Appartement 1 chambre
Tirana, Albanie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 86 m²
Sol 6
1+1 apartment in the Fresk area. Total area 85.62 m2 of which 74.8 m2 are net. Currently, th…
$74,623
Caractéristiques des propriétés en Dajt, Albanie

