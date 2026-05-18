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Piscine Studios à vendre en Albanie du Sud, Albanie

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Saranda
5
Orikum
19
Vlora
43
Himare
3
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4 propriétés total trouvé
Studio 1 chambre dans Palase, Albanie
Studio 1 chambre
Palase, Albanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
Sol 3/3
Studio neuf à vendre à Palasa Vlora, Dhermi, Albanie. Résidence de luxe avec vue imprenable …
$161,720
T.V.A.
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Agence
Albania Property Group
Langues
English, Italiano
Studio 1 chambre dans District de Vlora, Albanie
Studio 1 chambre
District de Vlora, Albanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 48 m²
Sol 4/8
Studio neuf à vendre à Vlora, en Albanie. Saisissez cette rare opportunité d'investir dans l…
$126,013
T.V.A.
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Albania Property Group
Langues
English, Italiano
Studio 1 chambre dans District de Vlora, Albanie
Studio 1 chambre
District de Vlora, Albanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 55 m²
Sol 2/11
Studio neuf à vendre en plein centre-ville de Vlorë, en Albanie - à deux pas de la plage. De…
$147,796
T.V.A.
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Trustmont CapitalTrustmont Capital
Studio 1 chambre dans Orikum, Albanie
Studio 1 chambre
Orikum, Albanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Sol 4/5
Studio en bord de mer à vendre à Radhima, près de Vlora, dans le sud de l'Albanie. Radhima e…
$143,677
T.V.A.
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Caractéristiques des propriétés en Albanie du Sud, Albanie

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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