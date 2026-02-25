Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements à vendre en Qerret, Albanie

183 propriétés total trouvé
Appartement 1 chambre dans Golem, Albanie
Appartement 1 chambre
Golem, Albanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 51 m²
Nombre d'étages 13
Rezidenca Tiktaalik – Projet résidentiel Premium Seaside, Qerret, DurrësDébut de constructio…
$87,682
Appartement 1 chambre dans Golem, Albanie
Appartement 1 chambre
Golem, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 69 m²
Sol 5/6
🏝 Horizon bleu — Votre havre privé au bord de la mer!Rêver de la vie par la mer, où chaque m…
$95,431
Appartement 1 chambre dans Golem, Albanie
Appartement 1 chambre
Golem, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 69 m²
Sol 4/6
🏝 Horizon bleu — Votre havre privé au bord de la mer!Rêver de la vie par la mer, où chaque m…
$95,431
Otium DevelopmentOtium Development
Appartement 1 chambre dans Golem, Albanie
Appartement 1 chambre
Golem, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 69 m²
Sol 5/6
🏝 Horizon bleu — Votre havre privé au bord de la mer!Rêver de la vie par la mer, où chaque m…
$87,478
Appartement 1 chambre dans Golem, Albanie
Appartement 1 chambre
Golem, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 68 m²
Sol 3
Lieu: Golem, Kavaje✅ Prix: 81 600 Euro✅ Superficie totale : 68m2✅ Étage: +3Au cœur de l'une …
$96,110
Appartement 2 chambres dans Golem, Albanie
Appartement 2 chambres
Golem, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 88 m²
Sol 3
✅ Prix: 1400 Euro/m2 - 123 564 Euro✅ Lieu: Golem, Durres✅ Superficie totale : 88,26 m2✅ Étag…
$145,536
Appartement 1 chambre dans Golem, Albanie
Appartement 1 chambre
Golem, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 75 m²
Sol 3
Appartement à vendre dans le complexe Hera by Epidam, un projet résidentiel moderne situé da…
$106,103
Appartement 1 chambre dans Golem, Albanie
Appartement 1 chambre
Golem, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 73 m²
Sol 3
Lieu: Golem, Kavaje✅ Prix: 87 600 Euro✅ Superficie totale: 73m2✅ Étage: +3Au cœur de l'une d…
$103,177
Appartement 1 chambre dans Golem, Albanie
Appartement 1 chambre
Golem, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Sol 3
Lieu: Golem, Kavaje✅ Prix: 84 360 Euro✅ Superficie totale : 70,3m2✅ Étage: +3Au cœur de l'un…
$99,361
Studio 1 chambre dans Golem, Albanie
Studio 1 chambre
Golem, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 52 m²
Sol 3
Lieu: Golem, Kavaje✅ Prix: 62,520 Euro✅ Superficie totale: 52,1m2✅ Étage: +3Au cœur de l'une…
$73,637
Studio 1 chambre dans Golem, Albanie
Studio 1 chambre
Golem, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 37 m²
Sol 3
Lieu: Golem, Kavaje✅ Prix: 44,640 Euro✅ Superficie totale : 37,2 m2✅ Étage: +3Au cœur de l'u…
$52,578
Appartement 2 chambres dans Golem, Albanie
Appartement 2 chambres
Golem, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 65 m²
Sol 1
Un appartement 2+1 dans le quartier de Qerret est à vendre. Il est situé au rez-de-chaussée …
$153,257
Appartement 3 chambres dans Golem, Albanie
Appartement 3 chambres
Golem, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 92 m²
Sol 2
Le complexe où l'appartement est situé est à seulement 100 m de la mer. Le complexe est situ…
$424,367
Appartement dans Golem, Albanie
Appartement
Golem, Albanie
Rezidenca Tiktaalik – Nouveau projet résidentiel en bord de mer, Qerret, Durrës Début des…
Prix ​​sur demande
Appartement 1 chambre dans Golem, Albanie
Appartement 1 chambre
Golem, Albanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 71 m²
Nombre d'étages 13
Appartement 1+1 — Disposition A-007 (Résidence Tiktaalik)Surface totale de l'appartement: 71…
$118,844
Appartement 1 chambre dans Golem, Albanie
Appartement 1 chambre
Golem, Albanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 74 m²
Sol 3/4
Adria Residence est situé où l'élégance et le confort se croisent. Situé à 200m de la mer da…
$133,840
Appartement 1 chambre dans Golem, Albanie
Appartement 1 chambre
Golem, Albanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 67 m²
Sol 4
A vendre, Appartement 1+1+ Balcon, Qerret, Kavajë.Informations sur l'appartement:• Surface n…
$196,380
Appartement 1 chambre dans Golem, Albanie
Appartement 1 chambre
Golem, Albanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 74 m²
Sol 3/4
Adria Residence is located where elegance and comfort intersect. Situated 200m from the sea …
$133,840
Appartement 2 chambres dans Golem, Albanie
Appartement 2 chambres
Golem, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 176 m²
Sol 11/13
Appartement 2+1 — Disposition A-1103 (Résidence Tiktaalik)Surface totale de l'appartement: 1…
$255,242
Appartement 1 chambre dans Golem, Albanie
Appartement 1 chambre
Golem, Albanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 68 m²
Sol 12/13
Appartement 1+1 — Disposition A-1207 (Résidence Tiktaalik)Surface totale de l'appartement: 6…
$102,797
Studio 1 chambre dans Golem, Albanie
Studio 1 chambre
Golem, Albanie
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 57 m²
Nombre d'étages 13
Appartement de studio — disposition A-005 (résidence Tiktaalik)Surface totale de l'apparteme…
$86,877
Appartement 1 chambre dans Golem, Albanie
Appartement 1 chambre
Golem, Albanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 74 m²
Sol 2/4
Adria Residence is located where elegance and comfort intersect. Situated 200m from the sea …
$133,840
Appartement dans Bashkia Puke, Albanie
Appartement
Bashkia Puke, Albanie
Surface 42 m²
Sol 2/5
Le studio est situé au 2ème étage résidentiel d'un nouvel immeuble avec ascenseur (en constr…
$84,250
Appartement 1 chambre dans Golem, Albanie
Appartement 1 chambre
Golem, Albanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 69 m²
Sol 11/13
Appartement 1+1 — Disposition A-1108 (Résidence Tiktaalik)Surface totale de l'appartement: 6…
$104,464
Appartement 1 chambre dans Golem, Albanie
Appartement 1 chambre
Golem, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 69 m²
Sol 9/13
Appartement 1+1 — Disposition A-907 (Résidence Tiktaalik)Surface physique (piscine) : 58,9 m…
$121,410
Appartement 1 chambre dans Golem, Albanie
Appartement 1 chambre
Golem, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 69 m²
Sol 3/6
🏝 Horizon bleu — Votre havre privé au bord de la mer!Rêver de la vie par la mer, où chaque m…
$87,478
Appartement 1 chambre dans Golem, Albanie
Appartement 1 chambre
Golem, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 81 m²
Sol 8/13
Appartement 1+1 — Disposition A-814 (Résidence Tiktaalik)Surface physique (pipierre fizike):…
$122,355
Appartement 1 chambre dans Golem, Albanie
Appartement 1 chambre
Golem, Albanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 78 m²
Nombre d'étages 13
Appartement 1+1 — Disposition A-010 (Résidence Tiktaalik)Surface totale de l'appartement: 77…
$132,301
Appartement 2 chambres dans Golem, Albanie
Appartement 2 chambres
Golem, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 107 m²
Sol 9/13
Appartement 2+1 — Disposition A-913 (Résidence Tiktaalik)Superficie totale (Sip. ndërtimi): …
$186,839
Appartement 1 chambre dans Golem, Albanie
Appartement 1 chambre
Golem, Albanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 58 m²
Sol 1/4
Adia Residence est situé où l'élégance et le confort se croisent. Situé à 200m de la mer dan…
$113,312
