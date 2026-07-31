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Studios à vendre en Qerret, Albanie

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5 propriétés total trouvé
Studio 1 chambre dans Kcire, Albanie
Studio 1 chambre
Kcire, Albanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 36 m²
Un studio avec vue sur la mer est à vendre dans le quartier de Qerret. La superficie totale …
$53,506
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Studio 1 chambre dans Golem, Albanie
Studio 1 chambre
Golem, Albanie
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 57 m²
Nombre d'étages 13
Appartement de studio — disposition A-005 (résidence Tiktaalik)Surface totale de l'apparteme…
$86,877
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Century 21 Eon
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Studio 1 chambre dans Golem, Albanie
Studio 1 chambre
Golem, Albanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
Sol 5
Un studio dans le quartier Mali I Robit est à vendre dans un nouveau bâtiment. Ce bâtiment d…
$97,013
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LDV InvestLDV Invest
Studio 1 chambre dans Golem, Albanie
Studio 1 chambre
Golem, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 46 m²
Sol 3
✅ Prix: 53 015 Euro✅ Lieu: Golem✅ Superficie totale : 46,1 m2✅ Surface nette: 40,1m2✅ Zone p…
$61,915
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Studio 1 chambre dans Golem, Albanie
Studio 1 chambre
Golem, Albanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 45 m²
Sol 2/6
🏝 Horizon bleu — Votre havre privé au bord de la mer!Rêver de la vie par la mer, où chaque m…
$66,117
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