Albanie, Tirana
Agence immobilière
2008
2 années 11 mois
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
www.century21albania.com/office/century%2021%20irg.html
Temps de travail
Ouvrez maintenant
Nous sommes sur les réseaux sociaux
À propos de l'agence

*Century 21 IRG (Investment Realty Group)* est une agence immobilière dynamique et avant-gardiste basée à Tirana, en Albanie. Avec une forte présence sur le marché albanais, IRG se spécialise dans les propriétés résidentielles, commerciales et d'investissement, offrant des conseils d'experts aux acheteurs, aux vendeurs et aux investisseurs.

Notre mission est de fournir un service exceptionnel, la transparence et les résultats grâce à une approche centrée sur le client et une équipe de professionnels hautement qualifiés. Que vous cherchiez votre maison de rêve, un investissement stratégique ou des opportunités de développement, Century 21 IRG combine l'expertise locale avec les normes mondiales pour vous aider à prendre des décisions immobilières intelligentes.

*Votre vision, notre mission — alimentée par la force mondiale

*Century 21 IRG (Investment Realty Group)* est une agence immobilière de premier plan en Albanie. Stratégiquement situé au cœur de *Tirana*, sur *Rruga e Kavajës* près de Propre Pizza, notre bureau est un centre central pour les clients qui recherchent confiance, professionnalisme et résultats sur le marché immobilier.

Avec une équipe de consultants immobiliers expérimentés et certifiés, *Century 21 IRG* propose des solutions immobilières à service complet adaptées aux besoins des clients locaux et internationaux. Nos agents se consacrent à fournir des conseils honnêtes, des informations de marché axées sur les données et un service personnalisé tout au long de chaque étape du parcours de la propriété.

*Nos services comprennent :*

- *Propriété Ventes et Achats* – Propriétés résidentielles et commerciales

- *Investissements immobiliers* – Services consultatifs stratégiques et gestion de portefeuille

- *Luxury Real Estate* – Villas premium, penthouses et développements exclusifs

- *Nouveaux développements* – Ventes hors plan et marketing de projets

- * Vente de terrains et terrains* – Pour la construction, le tourisme ou l'utilisation agricole

- *Real Estate Consulting* – Analyse du marché, soutien à l'évaluation et coordination juridique

- *Services de location* – Locations à court et à long terme pour les maisons et les entreprises

- *Services généraux* – Relocalisation des bureaux, planification de l'expansion et structuration des investissements

- *Gestion des biens* – Pour propriétaires, investisseurs et propriétaires absents

À *Century 21 IRG*, nous associons une connaissance approfondie du marché albanais aux normes et technologies mondiales du réseau Century 21, présentes dans plus de 80 pays. Nous nous engageons à aider nos clients à trouver non seulement des propriétés, mais aussi de réelles opportunités qui correspondent à leurs objectifs.

Que vous achetiez votre première maison, investissez dans l'immobilier ou que vous cherchiez à étendre votre présence en Albanie, *Century 21 IRG* est votre partenaire de confiance.

*Votre vision. Notre mission. Soutenu par le monde la plus puissante marque immobilière. *

« L'agence immobilière en Albanie a ouvert ses portes depuis 2008 avec plus de 60 agents, ce qui fait de nous l'un des plus grands du pays. Century 21 est une marque immobilière, composée d'environ 800 bureaux de courtage indépendants et exploités par des franchisés dans 80 pays du monde avec plus de 118 000 professionnels de la vente indépendants. Siècle 21 L'IRG fait partie de la marque mondiale depuis 2008 L'immobilier d'investissement est un bien immobilier qui génère des revenus ou qui est autrement destiné à des fins de placement plutôt qu'à une résidence principale. Il est courant pour les investisseurs de posséder de multiples biens immobiliers, dont l'un sert de résidence principale, tandis que les autres servent à générer des revenus et des bénéfices locatifs grâce à l'appréciation des prix.

Prestations de service

🏢 *Century 21 IRG (Groupe d'investissement immobilier)*

Situé sur *Rruga e Kavajës*, Tirana — près de la pizza appropriée

*Century 21 IRG* est une agence immobilière de confiance et innovante en Albanie, faisant partie du réseau mondial *Century 21*. Avec une connaissance approfondie du marché et des normes internationales, nous fournissons des services immobiliers de bout en bout aux acheteurs, vendeurs, investisseurs et développeurs.

💼 *Nos services*

🏠 * Ventes et achats de biens*

Propriétés résidentielles et commerciales avec un soutien juridique et consultatif complet

📈 * Investissements immobiliers*

Conseils aux investisseurs locaux et internationaux pour la croissance et la gestion des portefeuilles

🏡 *Luxury Immobilier*

Maisons exclusives, villas et développements haut de gamme

🏗️ *Nouveaux développements*

Marketing & ventes pour les projets hors plan et les nouvelles constructions

🌍 * Ventes de terrains et terrains*

Terrains urbains, ruraux ou côtiers pour diverses utilisations

📊 * Conseil en immobilier*

Aperçus du marché, coordination juridique et conseils professionnels

📃 Services de location

Appartements, maisons et espaces d'affaires à louer (court et long terme)

🏢 * Réinstallation de l'entreprise*

Solutions immobilières pour entreprises et cadres

🔑 *Gestion de la propriété*

Nouveaux bâtiments
TOP TOP
Immeuble SQUARE VILLAGE
Immeuble SQUARE VILLAGE
Immeuble SQUARE VILLAGE
Immeuble SQUARE VILLAGE
Immeuble SQUARE VILLAGE
Immeuble SQUARE VILLAGE
Palase, Albanie
depuis
$203,645
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 7
Surface 44–128 m²
10 objets immobiliers 10
Appartement à vendre à SQUARE VILLAGE d'une superficie totale de 152,72 m2Superficie de la Veranda 54,56 m2Situé sur la plage de Drymades, Drymades Village Holiday Resort comprend une série de cours en terrasse encadrées par l'architecture qui tisse le projet dans une sensation de village co…
Coût, USD
Apartment 1 chambre
44.0 – 128.0
180,923 – 461,659
Apartment 2 chambres
90.0
314,649
Duplex
91.0
373,383
Investment Realty Group
Investment Realty Group
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Appart-hôtel Green Terrace Residence
Appart-hôtel Green Terrace Residence
Appart-hôtel Green Terrace Residence
Appart-hôtel Green Terrace Residence
Appart-hôtel Green Terrace Residence
$393,907
L'année de construction 2028
Surface 128 m²
1 objet immobilier 1
Studio for sale in Dhermi Veranda area 44.6 m2 Green Terrace Residence is the newest project in the Albanian Riviera, with a very favorable location near the coast of Dhermiu and Palasa. This project is a mix between greenery, the amazing view of the coast and the quality of constr…
Coût, USD
Apartment 2 chambres
128.0
661,072
Investment Realty Group
Résidence Palm Paradise Residence
Résidence Palm Paradise Residence
Résidence Palm Paradise Residence
Résidence Palm Paradise Residence
Résidence Palm Paradise Residence
Résidence Palm Paradise Residence
Golem, Albanie
$1,396
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 4
Surface 59–74 m²
10 objets immobiliers 10
A multifunctional residence with 18 years of habitation, 2 hotels, and 1 swimming pool just 450 meters from the Adriatic Sea makes this project highly sought after for investment. It has various types, including studios, 1+1, 2+1, 3+1 apartments, as well as villas.
Coût, USD
Apartment 1 chambre
59.0 – 68.0
97,599 – 113,040
Apartment 2 chambres
74.0
133,411
Duplex
59.0
98,036
Investment Realty Group
Centre d'affaires FOR RENT SPACE AT TWIN TOWERS
Centre d'affaires FOR RENT SPACE AT TWIN TOWERS
Centre d'affaires FOR RENT SPACE AT TWIN TOWERS
Centre d'affaires FOR RENT SPACE AT TWIN TOWERS
Centre d'affaires FOR RENT SPACE AT TWIN TOWERS
Centre d'affaires FOR RENT SPACE AT TWIN TOWERS
Tirana, Albanie
$27,880
Nombre d'étages 20
760 SQM PREMISES FOR RENT AT "TWIN TOWERS", BOULEVARD "DESHMORET E KOMBIT", The premises are located in one of the most elite areas of Tirana, at the "Twin Towers" building on the main boulevard. There is access from this boulevard through the main entrance of Twin Towers. The premises ar…
Investment Realty Group
Immeuble One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Immeuble One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Immeuble One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Immeuble One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Immeuble One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Immeuble One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Orikum, Albanie
$186,630
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
LOCATION Situated in the heart of Orikum, within cadastral zone no. 3140, Orikum Bay Residences emerges as a new benchmark for coastal living — a perfect blend of Mediterranean charm, architectural tradition, and modern comfort. This area, shaped by transformation after the 1990s, now st…
Investment Realty Group
Agences à proximité
CACTUS|Real Estate
Albanie, Bashkia Durres
Année de création de l'entreprise 2021
Propriété résidentielle 328 Propriété commerciale 7 Location longue durée 37 Terres 5
Les clés de l'appartement de rêve en Albanie vous attendent déjà ! )CACTUS REEL ESTATE est:• Des prix honnêtes • Possibilité de calculer la crypto-monnaie • Assistance transactionnelle complète • Possibilité d'acheter des biens immobiliers hors ligne / en ligne • Conception de projet et répa…
Irea Property
Albanie, District de Vlora
Année de création de l'entreprise 2008
Nouveaux bâtiments 1 Propriété résidentielle 7
Irea Propriété Ltd est une agence immobilière basée à Vlora et située dans la Riviera albanaise.Avec 14 ans d'expérience sur le marché immobilier, il a servi des centaines de clients et commercialisé des propriétés albanaises sur le marché immobilier international.Irea Property représente le…
EstateAll
Albanie, District de Vlora
Année de création de l'entreprise 2016
Propriété résidentielle 132 Propriété commerciale 22 Location longue durée 104 Terres 7
EstateToute l'Agence en chiffres: EstateAll agence immobilière opère avec succès sur le marché immobilier albanais depuis 2016. Elle fait partie de Bond Investment Group Corporation.  Vitali Bondarik, chef de la société, homme d'affaires et philanthrope biélorusse, a quitté la Biélorussie …
Century 21 Eon
Albanie, Bashkia Durres
Année de création de l'entreprise 2019
Nouveaux bâtiments 3 Propriété résidentielle 566 Propriété commerciale 12 Location longue durée 21 Location courte durée 1 Terres 8
Century 21 Eon Durres — le leader de l’immobilier sur la côte albanaise 🇦🇱 Nous ne sommes pas seulement une partie de la marque internationale Century 21, présente dans 86 pays et regroupant plus de 145 000 professionnels de l’immobilier. Nous sommes l’un des bureaux les plus performants …
Saranda Elite's Realty Group
Albanie, Saranda
Année de création de l'entreprise 2006
Propriété résidentielle 12
Pourquoi utiliser Elite's Realty Group?Le Groupe immobilier Elite est une entreprise immobilière avec une clientèle du monde entier basée sur 30 ans d'expérience et de confiance. Notre équipe est constamment équipée pour répondre aux normes les plus élevées puisque nous mettons fortement l'a…
