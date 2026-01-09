À propos de l'agence

*Century 21 IRG (Investment Realty Group)* est une agence immobilière dynamique et avant-gardiste basée à Tirana, en Albanie. Avec une forte présence sur le marché albanais, IRG se spécialise dans les propriétés résidentielles, commerciales et d'investissement, offrant des conseils d'experts aux acheteurs, aux vendeurs et aux investisseurs.

Notre mission est de fournir un service exceptionnel, la transparence et les résultats grâce à une approche centrée sur le client et une équipe de professionnels hautement qualifiés. Que vous cherchiez votre maison de rêve, un investissement stratégique ou des opportunités de développement, Century 21 IRG combine l'expertise locale avec les normes mondiales pour vous aider à prendre des décisions immobilières intelligentes.

*Votre vision, notre mission — alimentée par la force mondiale

*Century 21 IRG (Investment Realty Group)* est une agence immobilière de premier plan en Albanie. Stratégiquement situé au cœur de *Tirana*, sur *Rruga e Kavajës* près de Propre Pizza, notre bureau est un centre central pour les clients qui recherchent confiance, professionnalisme et résultats sur le marché immobilier.

Avec une équipe de consultants immobiliers expérimentés et certifiés, *Century 21 IRG* propose des solutions immobilières à service complet adaptées aux besoins des clients locaux et internationaux. Nos agents se consacrent à fournir des conseils honnêtes, des informations de marché axées sur les données et un service personnalisé tout au long de chaque étape du parcours de la propriété.

*Nos services comprennent :*

- *Propriété Ventes et Achats* – Propriétés résidentielles et commerciales

- *Investissements immobiliers* – Services consultatifs stratégiques et gestion de portefeuille

- *Luxury Real Estate* – Villas premium, penthouses et développements exclusifs

- *Nouveaux développements* – Ventes hors plan et marketing de projets

- * Vente de terrains et terrains* – Pour la construction, le tourisme ou l'utilisation agricole

- *Real Estate Consulting* – Analyse du marché, soutien à l'évaluation et coordination juridique

- *Services de location* – Locations à court et à long terme pour les maisons et les entreprises

- *Services généraux* – Relocalisation des bureaux, planification de l'expansion et structuration des investissements

- *Gestion des biens* – Pour propriétaires, investisseurs et propriétaires absents

À *Century 21 IRG*, nous associons une connaissance approfondie du marché albanais aux normes et technologies mondiales du réseau Century 21, présentes dans plus de 80 pays. Nous nous engageons à aider nos clients à trouver non seulement des propriétés, mais aussi de réelles opportunités qui correspondent à leurs objectifs.

Que vous achetiez votre première maison, investissez dans l'immobilier ou que vous cherchiez à étendre votre présence en Albanie, *Century 21 IRG* est votre partenaire de confiance.

*Votre vision. Notre mission. Soutenu par le monde la plus puissante marque immobilière. *

« L'agence immobilière en Albanie a ouvert ses portes depuis 2008 avec plus de 60 agents, ce qui fait de nous l'un des plus grands du pays. Century 21 est une marque immobilière, composée d'environ 800 bureaux de courtage indépendants et exploités par des franchisés dans 80 pays du monde avec plus de 118 000 professionnels de la vente indépendants. Siècle 21 L'IRG fait partie de la marque mondiale depuis 2008