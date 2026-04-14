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Entrepôts à vendre en Bashkia Kavaje, Albanie

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Entrepôt 379 m² dans Golem, Albanie
Entrepôt 379 m²
Golem, Albanie
Surface 379 m²
Sol -1
Le garage est situé au -1er étage d'un nouveau bâtiment dans la région de Golem près de l'hô…
$219,225
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Agence
AFS Real Estate Management
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