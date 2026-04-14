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Immobilier commercial en Bashkia Kavaje, Albanie

hôtels
4
9 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 181 m² dans Golem, Albanie
Propriété commerciale 181 m²
Golem, Albanie
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 181 m²
Nombre d'étages 6
Nous vous proposons à la vente 2 boutiques à la résidence EON à Golem. Ils ont une superfici…
$334,606
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Entrepôt 379 m² dans Golem, Albanie
Entrepôt 379 m²
Golem, Albanie
Surface 379 m²
Sol -1
Le garage est situé au -1er étage d'un nouveau bâtiment dans la région de Golem près de l'hô…
$219,225
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AFS Real Estate Management
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Propriété commerciale 22 m² dans Golem, Albanie
Propriété commerciale 22 m²
Golem, Albanie
Surface 22 m²
Sol 1
L'espace est situé au rez-de-chaussée d'un bâtiment de 6 étages en construction à Golem. Cet…
$69,129
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Hôtel 1 563 m² dans Golem, Albanie
Hôtel 1 563 m²
Golem, Albanie
Nombre de pièces 33
Chambres 32
Nombre de salles de bains 34
Surface 1 563 m²
Nombre d'étages 4
L'hôtel a une superficie totale de 1.690 m2, dont 350 m2 sont des chantiers de construction.…
$2,31M
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Propriété commerciale 124 m² dans Golem, Albanie
Propriété commerciale 124 m²
Golem, Albanie
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 124 m²
Nombre d'étages 2
A space suitable for a Golem café or other business is for sale. The building is certified a…
$173,610
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CACTUS|Real Estate
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Hôtel 1 400 m² dans Golem, Albanie
Hôtel 1 400 m²
Golem, Albanie
Nombre de pièces 40
Chambres 40
Nombre de salles de bains 40
Surface 1 400 m²
Sol 6/6
Hotel for sale in Sarande with an area of 1,400 m2 There are 40 rooms in total It is in wor…
$5,82M
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Investment Realty Group
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HOTEL FOR SALE +1200m2 LAND ON ROBIT MOUNTAIN! dans Golem, Albanie
HOTEL FOR SALE +1200m2 LAND ON ROBIT MOUNTAIN!
Golem, Albanie
Nombre de pièces 34
Surface 3 000 m²
HOTEL À VENDRE +1200m2 TERRE SUR ROBIT MOUNTAIN!L'hôtel est situé dans l'une des zones les p…
Prix ​​sur demande
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Century 21 Eon
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Propriété commerciale 84 m² dans Golem, Albanie
Propriété commerciale 84 m²
Golem, Albanie
Nombre de salles de bains 1
Surface 84 m²
Sol 1
L'espace est situé à l'étage 0 à Golem. Cet espace a une superficie totale de 84m2. Cet espa…
$145,171
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Hôtel 1 750 m² dans Golem, Albanie
Hôtel 1 750 m²
Golem, Albanie
Surface 1 750 m²
Nombre d'étages 5
Продаётся гостиница dans la zone de loisirs. Расположена в 900 mètres et пляжа, 5 mètres de …
$1,27M
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