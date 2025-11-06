Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Kamëz Municipality
  4. Location longue durée
  5. Villa

Loyer mensuel de villas en Kamez Municipality, Albanie

1 propriété total trouvé
villa de 3 chambres dans Kamez Municipality, Albanie
villa de 3 chambres
Kamez Municipality, Albanie
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 370 m²
Sol 3/3
This villa with 3 bedrooms and 3 bathrooms is offered for rent in the Laknas area, Tirana, w…
$2,329
par mois
Laisser une demande
Realting.com
Aller