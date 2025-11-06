Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Loyer mensuel de immobiliers en Kamez Municipality, Albanie

4 propriétés total trouvé
villa de 3 chambres dans Kamez Municipality, Albanie
villa de 3 chambres
Kamez Municipality, Albanie
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 370 m²
Sol 3/3
This villa with 3 bedrooms and 3 bathrooms is offered for rent in the Laknas area, Tirana, w…
$2,329
par mois
Maison des revenus 520 m² dans Kamez Municipality, Albanie
Maison des revenus 520 m²
Kamez Municipality, Albanie
Surface 520 m²
Une propriété construite à des fins commerciales avec un grand volume de bâtiment et un exce…
$4,094
par mois
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com




Atterrir dans Kamez Municipality, Albanie
Atterrir
Kamez Municipality, Albanie
Surface 2 m²
Terrain à louer d'une superficie de 2300 m2 dans le quartier de Kamza, avec un accès facile …
$585
par mois





Propriété commerciale 140 m² dans Paskuqan, Albanie
Propriété commerciale 140 m²
Paskuqan, Albanie
Surface 140 m²
Un espace approprié pour des bureaux ou d'autres activités commerciales est offert à la loca…
$934
par mois





