Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Elbasan Municipality
  4. Commercial

Immobilier commercial en Elbasan Municipality, Albanie

2 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 3 000 m² dans Gracen, Albanie
Propriété commerciale 3 000 m²
Gracen, Albanie
Surface 3 000 m²
Nombre d'étages 3
The industrial building is entirely constructed with a concrete structure, not a metal const…
$2,91M
Laisser une demande
Propriété commerciale 36 m² dans Elbasan Municipality, Albanie
Propriété commerciale 36 m²
Elbasan Municipality, Albanie
Surface 36 m²
Sol 1/12
Commercial space 35 m2 on the first floor above shops, in Elbasan. It currently operates as …
$58,235
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller