Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Préfecture de Durrës
  4. Location longue durée
  5. Studio

Loyer mensuel de studios en Préfecture de Durrës, Albanie

1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Bashkia Durres, Albanie
Studio 1 chambre
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 40 m²
Sol 8
Pour la location à long terme (contrat pour l'année et plus) est un studio élégant avec une …
$410
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
CACTUS|Real Estate
Langues
English, Русский, Українська
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller