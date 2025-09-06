Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Préfecture de Durrës
  4. Location longue durée
  5. Hôtel

Loyer mensuel de hôtels en Préfecture de Durrës, Albanie

1 propriété total trouvé
Hôtel 170 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Hôtel 170 m²
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de pièces 38
Chambres 19
Nombre de salles de bains 19
Surface 170 m²
Sol 1/5
L'hôtel est situé sur une route secondaire à Golem, Durres. La propriété a une superficie de…
$19,886
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
AFS Real Estate Management
Langues
English, Русский, Українська
Realting.com
Aller