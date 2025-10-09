Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Dajt
  4. Commercial

Immobilier commercial en Dajt, Albanie

4 propriétés total trouvé
Restaurant 195 m² dans Tirana, Albanie
Restaurant 195 m²
Tirana, Albanie
Surface 195 m²
Bar Lounge for Sale – Fresk, Tirana Excellent investment opportunity in a developing area! …
$582,354
Laisser une demande
Propriété commerciale 1 200 m² dans Tirana, Albanie
Propriété commerciale 1 200 m²
Tirana, Albanie
Surface 1 200 m²
Sol 4/4
Shesim godine 3 kate me parkim dhe papafingo Godina eshte e vendosur ne 1000m2 truall me njo…
$990,002
Laisser une demande
Propriété commerciale 1 200 m² dans Tirana, Albanie
Propriété commerciale 1 200 m²
Tirana, Albanie
Surface 1 200 m²
Sol 4/4
Shesim godine 3 kate me parkim dhe papafingo Godina eshte e vendosur ne 1000m2 truall me njo…
$990,002
Laisser une demande
Haya PropertyHaya Property
Propriété commerciale 70 m² dans Tirana, Albanie
Propriété commerciale 70 m²
Tirana, Albanie
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Nombre d'étages 8
In Shkoze, near the Fresku area, we are selling commercial premises. It is located on the 0t…
$123,459
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller