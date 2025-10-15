Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Albanie Centrale
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Jardin

Appartements avec jardin à vendre en Albanie Centrale, Albanie

Tirana
266
Tirana
356
Bashkia Kavaje
271
Kamez Municipality
70
Montrer plus
Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Golem, Albanie
Appartement 1 chambre
Golem, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 68 m²
Sol 3/5
Palm Paradise – Your style between the sea and tranquility Discover the newest residential …
$106,941
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Types de propriétés en Albanie Centrale

penthouses
appartements à plusieurs niveaux
studios
1 BHK
2 BHK
3 BHK
4 BHK

Caractéristiques des propriétés en Albanie Centrale, Albanie

avec Garage
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller