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Propriétées résidentielles à vendre en Bashkia Ura Vajgurore, Albanie

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1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Bashkia Ura Vajgurore, Albanie
Villa 4 chambres
Bashkia Ura Vajgurore, Albanie
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 70 419 m²
🏡 VILLA ULTRA LUXURY À VENDRE – DONOFROS, BÉRAT 🏡A vendre dans l'une des zones les plus pais…
$1,21M
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