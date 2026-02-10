Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Bashkia Shijak
  4. Location longue durée
  5. Appartement

Loyer mensuel de appartements en Bashkia Shijak, Albanie

Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 3 chambres dans Gjepalaj, Albanie
Appartement 3 chambres
Gjepalaj, Albanie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 120 m²
Sol 2
La villa est bien entretenue, située dans un quartier calme et familial de la région de Këne…
$414
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
AFS Real Estate Management
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller