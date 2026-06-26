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Loyer mensuel de immobiliers en Bashkia Shijak, Albanie

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propriété commerciale
6
8 propriétés total trouvé
Atterrir dans Sallmonaj, Albanie
Atterrir
Sallmonaj, Albanie
Surface 10 000 m²
Le terrain est situé sur le bord de la route principale de l'autoroute Durres - Tirana en fa…
$11,538
par mois
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Fabrication 1 000 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Fabrication 1 000 m²
Bashkia Durres, Albanie
Surface 1 000 m²
Sol 1/1
L'entrepôt est situé près du passage supérieur de Fllake sur la route Xhafzotaj-Fllake, à Du…
$4,050
par mois
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Fabrication 110 m² dans Rreth, Albanie
Fabrication 110 m²
Rreth, Albanie
Surface 110 m²
Un entrepôt moderne et fonctionnel est offert à la location, situé dans un secteur hautement…
$410
par mois
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Fabrication 800 m² dans Pejze, Albanie
Fabrication 800 m²
Pejze, Albanie
Nombre de salles de bains 2
Surface 800 m²
L'entrepôt est situé à Pjeze, sur le côté de la route principale à Durres. Il a une superfic…
$2,885
par mois
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Fabrication 260 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Fabrication 260 m²
Bashkia Durres, Albanie
Surface 260 m²
Nombre d'étages 1
L'entrepôt est situé à Sukth près de la route principale. Il a une superficie de 1000m2, une…
$699
par mois
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Propriété commerciale 5 900 m² dans Guzaj, Albanie
Propriété commerciale 5 900 m²
Guzaj, Albanie
Surface 5 900 m²
TERRITOIRE À LOUER À XHAFZOTAJPremier terrain à louer à Xhafzotaj. Parfait pour diverses ent…
$1,775
par mois
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Al Imobiliare
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Propriété commerciale 250 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Propriété commerciale 250 m²
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de salles de bains 1
Surface 250 m²
Sol 2
Les locaux sont situés au deuxième étage par la route principale sur l'autoroute Tirana-Durr…
$1,397
par mois
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Appartement 3 chambres dans Guzaj, Albanie
Appartement 3 chambres
Guzaj, Albanie
Nombre de pièces 1
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 235 m²
Sol 3/3
🏡 SUPÉRIEUR 3+1 APPARTEMENT POUR LOCATION À SHIJAK📍 A seulement 100 mètres du centre-ville📏 …
$580
par mois
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REMIX REAL ESTATE
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