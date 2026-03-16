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Immobilier commercial en Bashkia Selenice, Albanie

1 propriété total trouvé
🏞 BUILDING FOR SALE IN BRATAJ, VLORA dans Brataj, Albanie
🏞 BUILDING FOR SALE IN BRATAJ, VLORA
Brataj, Albanie
Surface 112 m²
🏞 BÂTIMENT À VENDRE À BRATAJ, VLORA💰 Prix: 80 000 € (total)📐 Surface du bâtiment : 112 m2🌳 S…
$92,744
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