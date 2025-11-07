Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Albanie
  3. Bashkia Rrogozhine
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Piscine

Maisons Piscine à vendre en Bashkia Rrogozhine, Albanie

1 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans Kryevidh, Albanie
Maison 3 chambres
Kryevidh, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 517 m²
Nombre d'étages 2
Exclusive Villa for sale in "Orange Privè Rezidence" in the heart of Spille, 600 m from the …
Prix ​​sur demande
Caractéristiques des propriétés en Bashkia Rrogozhine, Albanie

avec Jardin
Bon marché
Luxe
