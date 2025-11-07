Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Bashkia Rrogozhine
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Bashkia Rrogozhine, Albanie

2 propriétés total trouvé
Villa 5 chambres dans Lekaj, Albanie
Villa 5 chambres
Lekaj, Albanie
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 230 m²
Nombre d'étages 2
Maison privée à vendre à Shkozet, Durres. La maison est située dans l’un des quartiers les …
$158,297
Agence
Century 21 Eon
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Maison 3 chambres dans Kryevidh, Albanie
Maison 3 chambres
Kryevidh, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 517 m²
Nombre d'étages 2
Exclusive Villa for sale in "Orange Privè Rezidence" in the heart of Spille, 600 m from the …
Prix ​​sur demande
Realting.com
Realting.com
