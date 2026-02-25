Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements à vendre en Bashkia Puke, Albanie

Qerret
36
36 propriétés total trouvé
Appartement dans Bashkia Puke, Albanie
Appartement
Bashkia Puke, Albanie
Surface 42 m²
Sol 2/5
Le studio est situé au 2ème étage résidentiel d'un nouvel immeuble avec ascenseur (en constr…
$84,250
Appartement 1 chambre dans Bashkia Puke, Albanie
Appartement 1 chambre
Bashkia Puke, Albanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 34 m²
Sol 2/7
Le studio est situé au 2ème étage d'un nouvel immeuble avec ascenseur dans la résidence "Vis…
$58,364
Appartement 2 chambres dans Bashkia Puke, Albanie
Appartement 2 chambres
Bashkia Puke, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 79 m²
Sol 2/5
L'appartement est situé au 2ème étage résidentiel d'un immeuble neuf avec ascenseur (en cons…
$156,783
OneOne
Appartement 2 chambres dans Bashkia Puke, Albanie
Appartement 2 chambres
Bashkia Puke, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 79 m²
Sol 3/5
L'appartement est situé au 3ème étage d'un immeuble neuf avec ascenseur (en construction) da…
$167,596
Appartement 1 chambre dans Bashkia Puke, Albanie
Appartement 1 chambre
Bashkia Puke, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 59 m²
Sol 6/6
Appartements 1+1 à vendre dans le "Blue Horizont" Résidence, Qerret, une nouvelle résidence …
$83,859
Appartement 1 chambre dans Bashkia Puke, Albanie
Appartement 1 chambre
Bashkia Puke, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 58 m²
Sol 1/5
L'appartement est situé au 1er étage résidentiel d'un immeuble neuf avec ascenseur (en const…
$107,341
Appartement dans Bashkia Puke, Albanie
Appartement
Bashkia Puke, Albanie
Surface 37 m²
Sol 1/6
Le studio est situé au 1er étage d'un nouvel immeuble avec ascenseur (en construction) dans …
$63,355
Appartement 1 chambre dans Bashkia Puke, Albanie
Appartement 1 chambre
Bashkia Puke, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 56 m²
Sol 1/7
L'appartement est situé au 1er étage d'un nouvel immeuble avec ascenseur (en construction) d…
$97,222
Appartement 1 chambre dans Bashkia Puke, Albanie
Appartement 1 chambre
Bashkia Puke, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 61 m²
Sol 1/5
L'appartement est situé au 1er étage résidentiel d'un immeuble neuf avec ascenseur (en const…
$111,934
Appartement 2 chambres dans Bashkia Puke, Albanie
Appartement 2 chambres
Bashkia Puke, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 114 m²
Résidence "TikTalik" est l'un des plus beaux projets à construire à Qerret. A environ 250 mè…
$168,252
Appartement 1 chambre dans Bashkia Puke, Albanie
Appartement 1 chambre
Bashkia Puke, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 73 m²
Résidence "TikTalik" est l'un des plus beaux projets à construire à Qerret. A environ 250 mè…
$125,089
Appartement 1 chambre dans Bashkia Puke, Albanie
Appartement 1 chambre
Bashkia Puke, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
La Résidence "TikTalik" est l'un des plus beaux projets à construire à Qerret. A environ 250…
$103,699
Appartement 1 chambre dans Bashkia Puke, Albanie
Appartement 1 chambre
Bashkia Puke, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 59 m²
Sol 2/5
L'appartement est situé au 2ème étage d'un nouveau bâtiment avec un ascenseur (en constructi…
$95,414
Appartement 1 chambre dans Bashkia Puke, Albanie
Appartement 1 chambre
Bashkia Puke, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 75 m²
Résidence "TikTalik" est l'un des plus beaux projets à construire à Qerret. A environ 250 mè…
$124,746
Appartement 2 chambres dans Bashkia Puke, Albanie
Appartement 2 chambres
Bashkia Puke, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 73 m²
Sol 1/6
Appartement 2+1 à vendre dans la résidence "Blue Horizont", Qerret, une nouvelle résidence e…
$103,460
Appartement 1 chambre dans Bashkia Puke, Albanie
Appartement 1 chambre
Bashkia Puke, Albanie
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 34 m²
Sol 1/7
Le studio est situé au 1er étage d'un nouvel immeuble avec ascenseur (en construction) dans …
$58,364
Appartement dans Bashkia Puke, Albanie
Appartement
Bashkia Puke, Albanie
Surface 42 m²
Sol 3/5
Le studio est situé au 3ème étage résidentiel d'un nouvel immeuble avec ascenseur (en constr…
$90,061
Appartement 1 chambre dans Bashkia Puke, Albanie
Appartement 1 chambre
Bashkia Puke, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 56 m²
Sol 2/7
L'appartement est situé au 2ème étage d'un nouveau bâtiment avec un ascenseur (en constructi…
$97,222
Appartement 1 chambre dans Bashkia Puke, Albanie
Appartement 1 chambre
Bashkia Puke, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 56 m²
Sol 1/5
L'appartement est situé au 1er étage résidentiel d'un immeuble neuf avec ascenseur (en const…
$102,683
Appartement 1 chambre dans Bashkia Puke, Albanie
Appartement 1 chambre
Bashkia Puke, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Sol 1/5
L'appartement est situé au 1er étage résidentiel d'un immeuble neuf avec ascenseur (en const…
$110,450
Appartement 1 chambre dans Bashkia Puke, Albanie
Appartement 1 chambre
Bashkia Puke, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Résidence "TikTalik" est l'un des plus beaux projets à construire à Qerret. A environ 250 mè…
$103,403
Appartement 2 chambres dans Bashkia Puke, Albanie
Appartement 2 chambres
Bashkia Puke, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 122 m²
La résidence "TikTalik" est l'un des plus beaux projets à construire à Qerret. A environ 250…
$198,206
Appartement 1 chambre dans Bashkia Puke, Albanie
Appartement 1 chambre
Bashkia Puke, Albanie
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 32 m²
Sol 2/7
Le studio est situé au 2ème étage d'un nouvel immeuble avec ascenseur (en construction) dans…
$55,292
Appartement 1 chambre dans Bashkia Puke, Albanie
Appartement 1 chambre
Bashkia Puke, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 61 m²
Sol 1/5
L'appartement est situé au 1er étage d'un nouvel immeuble avec ascenseur (en construction) d…
$99,242
Appartement 1 chambre dans Bashkia Puke, Albanie
Appartement 1 chambre
Bashkia Puke, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 58 m²
Sol 1/6
L'appartement est situé au 1er étage d'un nouvel immeuble avec ascenseur (en construction) d…
$106,543
Appartement 1 chambre dans Bashkia Puke, Albanie
Appartement 1 chambre
Bashkia Puke, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 48 m²
Résidence "TikTalik" est l'un des plus beaux projets à construire à Qerret. A environ 250 mè…
$82,421
Appartement 2 chambres dans Bashkia Puke, Albanie
Appartement 2 chambres
Bashkia Puke, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Sol 1/6
L'appartement est situé au 1er étage d'un nouvel immeuble avec ascenseur (en construction) d…
$128,554
Appartement 1 chambre dans Bashkia Puke, Albanie
Appartement 1 chambre
Bashkia Puke, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 75 m²
Résidence "TikTalik" est l'un des plus beaux projets à construire à Qerret. A environ 250 mè…
$111,233
Appartement 1 chambre dans Bashkia Puke, Albanie
Appartement 1 chambre
Bashkia Puke, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 48 m²
Résidence "TikTalik" est l'un des plus beaux projets à construire à Qerret. A environ 250 mè…
$82,764
Appartement 1 chambre dans Bashkia Puke, Albanie
Appartement 1 chambre
Bashkia Puke, Albanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 32 m²
Sol 1/7
Le studio est situé au premier étage d'un immeuble en construction dans la résidence "Vista …
$55,292
