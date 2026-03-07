Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Bashkia Finiq
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Bashkia Finiq, Albanie

1 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans Finiq, Albanie
Maison 3 chambres
Finiq, Albanie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 404 m²
Nombre d'étages 1
Belle Villa à vendre près de Sarandë – Emplacement paisible avec des vues magnifiquesSitué d…
$348,320
Agence
Century 21 Oksford
Langues
English, Русский, Polski, Українська
Caractéristiques des propriétés en Bashkia Finiq, Albanie

Bon marché
Luxe
