Entrepôts à vendre en Bashkia Durres, Albanie

12 propriétés total trouvé
Entrepôt 436 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Entrepôt 436 m²
Bashkia Durres, Albanie
Surface 436 m²
L'entrepôt est situé dans la zone de Shkozet très proche de la route principale à Durres. La…
$584,869
Entrepôt dans Bashkia Durres, Albanie
Entrepôt
Bashkia Durres, Albanie
Le garage est situé derrière l'hôpital de Durres, dans un bâtiment nouvellement construit co…
$10,528
Entrepôt 65 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Entrepôt 65 m²
Bashkia Durres, Albanie
Surface 65 m²
Sol -1
2 Les garages sont situés à Spitalle, Durres dans un nouveau bâtiment. La propriété a une su…
$58,487
Entrepôt 185 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Entrepôt 185 m²
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de salles de bains 1
Surface 185 m²
L'entrepôt est situé à ISH Kenete, Durres très proche de la route principale. La propriété a…
$257,342
Entrepôt 73 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Entrepôt 73 m²
Bashkia Durres, Albanie
Surface 73 m²
Sol -1
Le garage est situé au -1er étage d'un nouvel immeuble avec ascenseur au Stade de Durres. La…
$50,884
Entrepôt 3 230 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Entrepôt 3 230 m²
Bashkia Durres, Albanie
Surface 3 230 m²
Bâtiment et terrain à vendre à Xhafzotaj, Shijak Street - Durrës, en face de AG Motors. Cett…
$877,304
Entrepôt 21 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Entrepôt 21 m²
Bashkia Durres, Albanie
Surface 21 m²
Sol -1
Garage à vendre avec un sous-sol près de Markata à Durres, qui a une superficie totale de 21…
$23,395
Entrepôt 850 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Entrepôt 850 m²
Bashkia Durres, Albanie
Surface 850 m²
Le bâtiment est situé sur le côté de la route à Ish-Kenete, Durres. Il a 303 m2 de construct…
$386,014
Entrepôt 60 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Entrepôt 60 m²
Bashkia Durres, Albanie
Surface 60 m²
Sol -1
Le garage est situé au -1er étage d'un nouvel immeuble avec ascenseur au Stade de Durres. La…
$41,760
Entrepôt 700 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Entrepôt 700 m²
Bashkia Durres, Albanie
Surface 700 m²
L'entrepôt est situé par la route principale à Xhafzotaj. Cette propriété a 1550 m2 de terra…
$698,740
Entrepôt 50 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Entrepôt 50 m²
Bashkia Durres, Albanie
Surface 50 m²
Sol -1/10
Le garage est situé au -1 étage d'un immeuble dans le quartier de Durres Beach près du burea…
$29,114
Entrepôt 576 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Entrepôt 576 m²
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 3
Surface 576 m²
Sol 2/2
La propriété est située sur l'autoroute Tirana-Durres entre le col Fllake et Royal Gas. Il a…
$1,75M
