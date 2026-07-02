SMAK Partners

À propos de l'agence

Fondée par Svetlana Maspanova et Aigul Kalaganova, SMAK Partenaires est une marque personnelle créée pour aider les clients internationaux à découvrir des opportunités immobilières et d'investissement exceptionnelles.

Nous fournissons des conseils honnêtes, une expertise locale et un soutien personnalisé tout au long de chaque étape du parcours d'achat.

Pour assurer une représentation professionnelle et une conformité juridique complète, toutes les transactions immobilières sont effectuées par l'entremise de nos partenaires agréés de confiance :

* Propriété de HUB pour la République turque de Chypre-Nord (TRNC)

* Baza Nova Management Co. pour le Cambodge

Notre mission est d'établir des relations à long terme fondées sur la confiance, la transparence et le service exceptionnel.