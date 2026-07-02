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SMAK Partners

SEA LIFE APT. SEA STAR 2 DÜKKAN NO:2 İSKELE
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À propos de l'agence

Fondée par Svetlana Maspanova et Aigul Kalaganova, SMAK Partenaires est une marque personnelle créée pour aider les clients internationaux à découvrir des opportunités immobilières et d'investissement exceptionnelles.

Nous fournissons des conseils honnêtes, une expertise locale et un soutien personnalisé tout au long de chaque étape du parcours d'achat.

Pour assurer une représentation professionnelle et une conformité juridique complète, toutes les transactions immobilières sont effectuées par l'entremise de nos partenaires agréés de confiance :

* Propriété de HUB pour la République turque de Chypre-Nord (TRNC)
* Baza Nova Management Co. pour le Cambodge

Notre mission est d'établir des relations à long terme fondées sur la confiance, la transparence et le service exceptionnel.

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Complexe résidentiel The Blue Residence
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Complexe résidentiel The Blue Residence
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Complexe résidentiel The Blue Residence
Perivolia tou Trikomou, Chypre du Nord
depuis
$194,503
T.V.A.
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 5
La Résidence Bleue est une résidence haut de gamme située dans la zone de villégiature dynamique d'Iskele, à Long Beach, l'un des endroits les plus souhaitables de Chypre-Nord.Combinant architecture contemporaine, environnement paysager et excellentes commodités, le projet offre un style de …
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Complexe résidentiel Caesar Resort
Complexe résidentiel Caesar Resort
Complexe résidentiel Caesar Resort
Complexe résidentiel Caesar Resort
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Complexe résidentiel Caesar Resort
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$61,705
T.V.A.
Options de finition Аvec finition
Surface 40–128 m²
50 objets immobiliers 50
César Resort — Un Resort Ville au bord de la mer 🌊🏖✨Le Caesar Resort est situé à Iskele, à côté de la célèbre plage de Long, l'une des plus belles plages de sable de Chypre.L'ensemble du projet s'étend sur 393 570 m2, formant une véritable ville de villégiature avec ses propres restaurants, …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
56.0 – 80.0
70,375 – 114,858
Apartment 2 chambres
75.0 – 122.0
86,973 – 152,701
Apartment 3 chambres
128.0
221,748
Studio
40.0 – 60.0
61,080 – 139,422
Agence
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Complexe résidentiel Lagoon Verde
Complexe résidentiel Lagoon Verde
Complexe résidentiel Lagoon Verde
Complexe résidentiel Lagoon Verde
Complexe résidentiel Lagoon Verde
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Complexe résidentiel Lagoon Verde
Spathariko, Chypre du Nord
depuis
$136,135
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 2
Lagoon Verde Residences & Resort est plus qu'un simple endroit pour vivre; c'est une invitation à vivre la tranquillité et la beauté de la région de Chypre-Nord. Venez découvrir votre propre coin de paradis !🏝️La piscine géante de Lagoon Verde illustre leur dévouement à l'innovation, au desi…
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Complexe résidentiel La Isla Villas
Complexe résidentiel La Isla Villas
Complexe résidentiel La Isla Villas
Complexe résidentiel La Isla Villas
Complexe résidentiel La Isla Villas
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Complexe résidentiel La Isla Villas
Spathariko, Chypre du Nord
depuis
$278,639
Options de finition Аvec finition
Surface 170 m²
1 objet immobilier 1
La Isla Villas — harmonie de la nature et de la vie moderne près de Long Beach 🌿🌊La Isla Villas est un développement résidentiel moderne créé avec la philosophie «A Clean Breath to the Future» , combinant la joie de vivre sur l'île, l'harmonie naturelle et le confort contemporain.Le projet e…
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Complexe résidentiel Sea Life Residence
Complexe résidentiel Sea Life Residence
Complexe résidentiel Sea Life Residence
Complexe résidentiel Sea Life Residence
Complexe résidentiel Sea Life Residence
Complexe résidentiel Sea Life Residence
Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$91,075
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 9
Surface 55–75 m²
6 objets immobiliers 6
Résidence Sea Life — Vivre au cœur de Long Beach 🌊🏖Vie marine Residence est un complexe résidentiel complet situé à seulement une minute à pied de l'une des meilleures plages de sable de Chypre-Nord — Long Beach.Il offre une occasion rare de vivre en bord de mer, dans le centre de l'infrastr…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
55.0 – 60.0
85,645 – 118,177
Apartment 2 chambres
75.0
136,103 – 183,241
Agence
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