  1. Realting.com
  2. Agences
  3. CENTURY 21 Investment Realty Group

CENTURY 21 Investment Realty Group

Albanie, Tirana
;
Laisser une demande
Type de compagnie
Type de compagnie
Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
Année de création de l'entreprise
2008
Sur la plateforme
Sur la plateforme
2 années 8 mois
Langues
Langues
English, Ελληνικά, Français, Italiano, Türkçe
Site web
Site web
www.century21albania.com/office/century%2021%20irg.html
Nous sommes sur les réseaux sociaux
À propos de l'agence

« L'agence immobilière en Albanie a ouvert ses portes depuis 2008 avec plus de 30 agents, ce qui fait de nous l'un des plus grands du pays. Century 21 est une marque immobilière, composée d'environ 800 bureaux de courtage indépendants et exploités par des franchisés dans 80 pays du monde avec plus de 118 000 professionnels de la vente indépendants. Siècle 21 L'IRG fait partie de la marque mondiale depuis 2008 L'immobilier d'investissement est un bien immobilier qui génère des revenus ou qui est autrement destiné à des fins de placement plutôt qu'à une résidence principale. Il est courant pour les investisseurs de posséder de multiples biens immobiliers, dont l'un sert de résidence principale, tandis que les autres servent à générer des revenus et des bénéfices locatifs grâce à l'appréciation des prix.

Nos agents en Albanie
Century 21 IRG
Century 21 IRG
66 propriétés
Agences à proximité
CACTUS|Real Estate
Albanie, Bashkia Durres
Année de création de l'entreprise 2021
Propriété résidentielle 273 Propriété commerciale 6 Location longue durée 22 Terres 1
Les clés de l'appartement de rêve en Albanie vous attendent déjà ! )CACTUS REEL ESTATE est:• Des prix honnêtes • Possibilité de calculer la crypto-monnaie • Assistance transactionnelle complète • Possibilité d'acheter des biens immobiliers hors ligne / en ligne • Conception de projet et répa…
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Langues
English, Русский, Українська
Telegram Écrire dans un Telegram
EstateAll
Albanie, District de Vlora
Année de création de l'entreprise 2016
Propriété résidentielle 180 Propriété commerciale 27 Location longue durée 128 Terres 9
EstateToute l'Agence en chiffres: EstateAll agence immobilière opère avec succès sur le marché immobilier albanais depuis 2016. Elle fait partie de Bond Investment Group Corporation.  Vitali Bondarik, chef de la société, homme d'affaires et philanthrope biélorusse, a quitté la Biélorussie …
Laisser une demande
PRO Silver
Century 21 Eon
Albanie, Bashkia Durres
Année de création de l'entreprise 2019
Propriété résidentielle 477 Propriété commerciale 19 Location longue durée 15 Location courte durée 1 Terres 11
Century 21 Eon Durres — le leader de l’immobilier sur la côte albanaise 🇦🇱 Nous ne sommes pas seulement une partie de la marque internationale Century 21, présente dans 86 pays et regroupant plus de 145 000 professionnels de l’immobilier. Nous sommes l’un des bureaux les plus performants …
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Écrire dans un Telegram
Irea Property
Albanie, District de Vlora
Année de création de l'entreprise 2008
Nouveaux bâtiments 1 Propriété résidentielle 9
Irea Propriété Ltd est une agence immobilière basée à Vlora et située dans la Riviera albanaise.Avec 14 ans d'expérience sur le marché immobilier, il a servi des centaines de clients et commercialisé des propriétés albanaises sur le marché immobilier international.Irea Property représente le…
Laisser une demande
Saranda Elite's Realty Group
Albanie, Saranda
Année de création de l'entreprise 2006
Propriété résidentielle 11
Pourquoi utiliser Elite's Realty Group?Le Groupe immobilier Elite est une entreprise immobilière avec une clientèle du monde entier basée sur 30 ans d'expérience et de confiance. Notre équipe est constamment équipée pour répondre aux normes les plus élevées puisque nous mettons fortement l'a…
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Langues
English
Dos Laisser une demande
Realting.com
Aller