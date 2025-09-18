CENTURY 21 Investment Realty Group

À propos de l'agence

« L'agence immobilière en Albanie a ouvert ses portes depuis 2008 avec plus de 30 agents, ce qui fait de nous l'un des plus grands du pays. Century 21 est une marque immobilière, composée d'environ 800 bureaux de courtage indépendants et exploités par des franchisés dans 80 pays du monde avec plus de 118 000 professionnels de la vente indépendants. Siècle 21 L'IRG fait partie de la marque mondiale depuis 2008 L'immobilier d'investissement est un bien immobilier qui génère des revenus ou qui est autrement destiné à des fins de placement plutôt qu'à une résidence principale. Il est courant pour les investisseurs de posséder de multiples biens immobiliers, dont l'un sert de résidence principale, tandis que les autres servent à générer des revenus et des bénéfices locatifs grâce à l'appréciation des prix.