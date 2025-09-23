  1. Realting.com
  2. Agences
  3. ADRIONIKA CONSULTING

ADRIONIKA CONSULTING

Croatie, Grad Opatija
;
Laisser une demande
Type de compagnie
Type de compagnie
Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
Année de création de l'entreprise
2004
Sur la plateforme
Sur la plateforme
1 année 11 mois
Langues
Langues
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Site web
Site web
www.adrionika.com
À propos de l'agence

Nous sommes heureux d'informer nos clients et partenaires estimés de la reconnaissance récente et de la réception par ADRIONIKA CONSULTANCY des PRIX LUXURY LIFESTYLE 2024, nous désignant comme la meilleure consultation immobilière de luxe en Croatie. Cette reconnaissance reflète notre engagement envers l'excellence et nos efforts continus pour offrir des services sans précédent dans le secteur immobilier. Nous exprimons notre gratitude à tous ceux qui ont contribué à notre succès et réaffirmons notre engagement à maintenir les normes les plus élevées de l'industrie!

Depuis 2004, nous sommes passionnément impliqués dans le marché immobilier croate, couvrant désormais l'ensemble du littoral d'Umag à Dubrovnik, ainsi que des propriétés à Zagreb.

Notre expertise englobe une gamme variée de propriétés, y compris des appartements résidentiels, maisons, villas, hôtels de charme, pensions familiales, pensions, hôtels, terrains de camping, propriétés à rénover, terrains, projets d'investissement, centrales solaires, vignobles, terres agricoles, îles et même châteaux.

Nous sommes profondément passionnés par notre travail, et cela nous apporte une immense joie de vous aider à trouver votre propriété parfaite.

Prestations de service

Conseils :

Nous aidons les clients à identifier leurs désirs et à localiser les meilleures propriétés sur le marché qui correspondent à leurs préférences. En plus d'offrir des propriétés de notre vaste base de données de plus de 3000 annonces, nous recherchons activement le marché pour répondre à des demandes spécifiques de clients. Nous priorisons une approche personnalisée pour chaque client, en veillant à ce qu'il se sente valorisé, et nous visons à maintenir une relation durable, en voyant nos clients comme des amis et des partenaires.

Sur la base de nos connaissances et de notre expérience, nous fournissons et offrons un soutien et une aide d'experts à nos clients ainsi qu'un ensemble complet de services, de la sélection des sites et des propriétés jusqu'à l'organisation du déménagement et de l'utilisation éventuelle de la propriété choisie.

En plus de notre équipe professionnelle de courtiers immobiliers, nous pouvons offrir à nos clients aussi les services d'avocats, d'architectes, d'arpenteurs et de concepteurs dans la gamme de nos services de conseil.

Si vous cherchez à créer une entreprise, à obtenir un comptable, à acheter des actions ou à trouver un auditeur, nous vous couvrons. Que vous ayez besoin d'aide en matière de financement bancaire, d'évaluation immobilière, de communication avec les fournisseurs d'électricité et d'eau, ou de solutions d'entretien et de location, nous sommes là pour vous aider.

Construction et reconstruction :

Que ce soit une rénovation d'une vieille maison en pierre, un projet de développement d'une villa de luxe ou plutôt la construction d'un hôtel ou plus grand projet de construction résidentielle - notre équipe d'experts est à la disposition du client. Nos résultats obtenus dans le passé, les projets achevés et les clients satisfaits disent bien plus que des mots.

Notre vaste expérience dans la conception, la planification et l'ameublement a abouti à des projets fantastiques que nous visiterons sur place.

Nos agents en Croatie
Alexey Iakovlev
Alexey Iakovlev
2 155 propriétés
Agences à proximité
Luxury Real Estate Croatia farkas
Croatie, Umag
Propriété résidentielle 95 Terres 2
Immobilier de luxe et constructions FarkasTradition et qualitéImmobilier et construction de luxe Farkas est une société privée située à Umag, Istrie, Croatie.Nous sommes spécialisés dans la construction de bâtiments de haute qualité basés sur le système de clé en main et la vente de l'immobi…
Laisser une demande
Knez Croatia Real Estate
Croatie, Dubrovnik
Propriété résidentielle 490 Terres 8
Fondée à Dubrovnik, Knez Croatia Real Estates agence est une société immobilière à service complet spécialisée dans l'achat, la vente, l'entretien, la construction et le développement de propriétés résidentielles de luxe dans les zones côtières de Croatie.Offrant un service complet dans les …
Laisser une demande
Biliskov nekretnine
Croatie, Kastel Stari
Année de création de l'entreprise 1993
Propriété résidentielle 737 Propriété commerciale 80 Terres 335
BILIŠKOV REEL ESTATE - SERVICE VOUS DÉSERVEZ. Faites confiance.Biliškov Nekretnine d.o.o. est une société familiale créée en 1993. Nous avons été pionniers dans ce domaine en Croatie. En années de travail, nous avons construit une entreprise et obtenu un formidable succès. Aujourd'hui, nous …
Laisser une demande
Opereta d.o.o.
Croatie, Ville de Zagreb
Année de création de l'entreprise 2004
Propriété résidentielle 1351 Propriété commerciale 137 Terres 437
opereta d.o.o. osnovana je 2003. od tada uspješno poslujemo na tržištu nekretnina, pouzdan smo partenaire i podrška klijentima u važnim životnim odlukama. Primarno smo agencija za promet nekretninama koja se bavi rezidencijalnim nekretninama i pripremom lokacija za graшevinske projekte. Podr…
Laisser une demande
Dos Laisser une demande
Realting.com
Aller