ADRIONIKA CONSULTING

Prestations de service

Conseils :

Nous aidons les clients à identifier leurs désirs et à localiser les meilleures propriétés sur le marché qui correspondent à leurs préférences. En plus d'offrir des propriétés de notre vaste base de données de plus de 3000 annonces, nous recherchons activement le marché pour répondre à des demandes spécifiques de clients. Nous priorisons une approche personnalisée pour chaque client, en veillant à ce qu'il se sente valorisé, et nous visons à maintenir une relation durable, en voyant nos clients comme des amis et des partenaires.



Sur la base de nos connaissances et de notre expérience, nous fournissons et offrons un soutien et une aide d'experts à nos clients ainsi qu'un ensemble complet de services, de la sélection des sites et des propriétés jusqu'à l'organisation du déménagement et de l'utilisation éventuelle de la propriété choisie.

En plus de notre équipe professionnelle de courtiers immobiliers, nous pouvons offrir à nos clients aussi les services d'avocats, d'architectes, d'arpenteurs et de concepteurs dans la gamme de nos services de conseil.

Si vous cherchez à créer une entreprise, à obtenir un comptable, à acheter des actions ou à trouver un auditeur, nous vous couvrons. Que vous ayez besoin d'aide en matière de financement bancaire, d'évaluation immobilière, de communication avec les fournisseurs d'électricité et d'eau, ou de solutions d'entretien et de location, nous sommes là pour vous aider.



Construction et reconstruction :

Que ce soit une rénovation d'une vieille maison en pierre, un projet de développement d'une villa de luxe ou plutôt la construction d'un hôtel ou plus grand projet de construction résidentielle - notre équipe d'experts est à la disposition du client. Nos résultats obtenus dans le passé, les projets achevés et les clients satisfaits disent bien plus que des mots.

Notre vaste expérience dans la conception, la planification et l'ameublement a abouti à des projets fantastiques que nous visiterons sur place.