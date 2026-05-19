Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Uruguay
  3. San Carlos
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en San Carlos, Uruguay

;
Casa Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Casa 2 habitaciones en San Carlos, Uruguay
Casa 2 habitaciones
San Carlos, Uruguay
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 210 m²
Encantadora casa de campo en venta en Maldonado, Uruguay situada convenientemente a la compr…
$750,000
Dejar una solicitud
Casa 1 habitacion en San Carlos, Uruguay
Casa 1 habitacion
San Carlos, Uruguay
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 190 m²
Casa rural en el paisaje panorámico de Las Cañas en la provincia de Maldonado. La casa es de…
$370,000
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en San Carlos, Uruguay

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir