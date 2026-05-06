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Casas en Venta en El Chorro, Uruguay

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Casa 4 habitaciones en El Chorro, Uruguay
Casa 4 habitaciones
El Chorro, Uruguay
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 341 m²
Hermosa casa durante todo el año viviendo en El Chorro, la ubicación elevada en el Atlántico…
$390,000
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