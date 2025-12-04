Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  2. Turquía
  3. Antalya
  4. Alquiler a corto plazo
  5. Apartamento

Alquile pisos y apartamentos por día en Antalya, Turquía

1 propiedad total found
En el Corazón de Oba – Apartamento con Vista a la Piscina y Orientación Sur en Complejo 5★ en Oba, Turquía
En el Corazón de Oba – Apartamento con Vista a la Piscina y Orientación Sur en Complejo 5★
Oba, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 3/5
Despierta con el reflejo azul brillante de la piscina y disfruta del dorado sol mediterráneo…
$76
por noche
